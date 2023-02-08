​Гаджиев предположил, зачем Дзюба «Локомотиву»

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался насчёт вероятного трансфера Артёма Дзюбы в «Локомотив».

В среду Артём Дзюба прошёл медицинское обследование. Если результаты будут хорошими, то 34-летний форвард подпишет трудовое соглашение с «Локомотивом».

Говоря о вероятном переходе в «Локомотив» Дзюбы, Гаджиев отметил, что хороших нападающих в команде много не бывает. Также тренер предположил, зачем «железнодорожники» решили подписать Артёма.

«В некоторых играх идёт давление на соперника, а «Локомотив» часто имел территориально преимущество. В этих играх давление в штрафной площадке и хорошая игра на втором этаже часто оказываются неэффективными. Может быть, для этого брали Дзюбу», - высказался Гаджиев, чьи слова приводит Vprognoze.

Напомним, что в начале ноября Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». С тех пор нападающий не имел клуба.