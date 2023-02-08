​Гол Кутепова принёс «Торпедо» ничью с «Факелом»

Клубы Российской премьер-лиги продолжаются готовиться ко второй части сезона 2022/2023. В среду товарищеский матч проводили московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Команды не выявили сильнейшего, забив друг другу по разу – 1:1.

«Факел» довольно быстро повёл в счёте – на девятой минуте гол забил Хызыр Аппаев. «Торпедо» ответило в начале второго тайма результативным ударом Ильи Кутепова.

После первой части сезона «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Торпедо» - 16-е. Чемпионат России возобновится в начале весны.