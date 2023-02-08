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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гол Кутепова принёс «Торпедо» ничью с «Факелом»

08 Февраля 2023 • 13:56 Комментировать

Клубы Российской премьер-лиги продолжаются готовиться ко второй части сезона 2022/2023. В среду товарищеский матч проводили московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Команды не выявили сильнейшего, забив друг другу по разу – 1:1.

«Факел» довольно быстро повёл в счёте – на девятой минуте гол забил Хызыр Аппаев. «Торпедо» ответило в начале второго тайма результативным ударом Ильи Кутепова.

После первой части сезона «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Торпедо» - 16-е. Чемпионат России возобновится в начале весны.

Протокол игры  
Торпедо Москва1:1Факел
  9'Аппаев Хызыр (0:1)
(1:1) Кутепов Илья52'  
Бабурин ЕгорКутепов ИльяНетфуллин Равиль  49'Роганович БоянШляков ЕвгенийЮзепчук РоманЕнин ИванОрехов Александр  11'Каймаков Михаил  13'Стефанович ИльяЭркинов Хожимат
Запасные: Караев Давид  81'Усанов АлексейКожемякин ОлегЛаптев ДенисТурищев МаксимДанилин Максим НиколаевичБотнарь Виталий
Свинов ИльяБожин СергейЧеров ВасилийМагаль РусланАкбашев РоманКалинин ИльяКвеквескири Ираклий  36'Аппаев ХызырГонгадзе Георгий_Brahimi M._Rabei R.
08 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Факел Илья Кутепов
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