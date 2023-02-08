Кипрский клуб «Кармиотисса» объявил о назначении Александра Кержакова новым главным тренером команды.

Напомним, последним местом работы российского специалиста был «Пари НН», который он покинул минувшим летом. В прошлом сезоне нижегородцы под руководством Кержакова заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в высшем дивизионе российского футбола.

На данный момент «Кармиотисса» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, имея в своём активе 23 набранных очка после 22 туров.

Отметим, что на Кипре сейчас выступает известный российский нападающий Александр Кокорин, представляющий «Арис».