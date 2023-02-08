​Непомнящий: «Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх»

Российский тренер Валерий Непомнящий, который в своё время работал в Турции, высказался о периоде Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор». Непомнящий допускает, что российский форвард не вписался в команду.

«Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх, а в Турции там все короли, все считают себя главными. Должно повезти, чтобы попасть в свою команду. Дзюбе не повезло», - высказался Непомнящий, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» в начале ноября после двух с половиной месяцев в команде. В ближайшее время нападающий может подписать контракт с «Локомотивом». В среду Дзюба прошёл медицинское обследование для московского клуба.