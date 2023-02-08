​Первый тренер допускает, что у Дзюбы будут проблемы с тренером «Локомотива»

Артём Дзюба в ближайшее время может подписать контракт с «Локомотивом». 34-летний нападающий уже прошёл медицинское обследование, от результатов которого будет зависеть решение московского клуба.

Александр Шупляков, который является первым тренером Артёма Дзюбы, допускает вариант, при котором у футболиста возникнут проблемы в отношениях с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым.

«Близко с Галактионовым я не знаком, но как они поведут себя - вопрос. Ведь Артем немного жестковат. Если не будет каких-то форс-мажоров, у Дзюбы получится», - высказался Шупляков, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Михаил Галактионов принял «Локомотив» в ноябре.