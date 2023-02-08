​«Краснодару» грозит запрет ФИФА на трансферы – клуб обязали заплатить Ботхейму

В начале прошлого года нападающий Эрик Ботхейм перебрался в «Краснодар». Спустя несколько месяцев норвежец расторг контракт с российским клубом, так ни разу за него и не сыграв. «Краснодар» пожаловался на Ботхейма в ФИФА, но проиграл дело, о чём пишет норвежское издание VG.

Более того, «Краснодар» обязаны выплатить Эрику Ботхейму 500 тысяч евро + проценты с 11 марта 2022 года. Если российский клуб не погасит задолженность за 45 дней, то ФИФА наложит на «Краснодар» запрет на трансферы на срок до трёх трансферных окон.

В настоящий момент Эрик Ботхейм играет за «Салернитану» в чемпионате Италии.