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​«Краснодару» грозит запрет ФИФА на трансферы – клуб обязали заплатить Ботхейму

08 Февраля 2023 • 12:36 Комментировать

В начале прошлого года нападающий Эрик Ботхейм перебрался в «Краснодар». Спустя несколько месяцев норвежец расторг контракт с российским клубом, так ни разу за него и не сыграв. «Краснодар» пожаловался на Ботхейма в ФИФА, но проиграл дело, о чём пишет норвежское издание VG.

Более того, «Краснодар» обязаны выплатить Эрику Ботхейму 500 тысяч евро + проценты с 11 марта 2022 года. Если российский клуб не погасит задолженность за 45 дней, то ФИФА наложит на «Краснодар» запрет на трансферы на срок до трёх трансферных окон.

В настоящий момент Эрик Ботхейм играет за «Салернитану» в чемпионате Италии.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эрик Ботхейм
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