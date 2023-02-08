​Мещеряков рассказал, почему «Локомотив» не подписал Дзюбу в 2018 году

Артём Дзюба близок к подписанию контракта с «Локомотивом». В московском клубе нападающий мог оказаться ещё в 2018 году, о чём рассказал Анатолий Мещеряков. Ранее он возглавлял совет директоров в стане «железнодорожников».

«За полгода до ЧМ-2018 «Локомотиву» предлагали взять Артёма. Но тогда запросы - зарплатные и прочие - были, мягко говоря, шокирующие», - высказался Мещеряков, чьи слова приводит «РИА Новости».

В среду Артём Дзюба прошёл медицинское обследование. По его итогам в «Локомотиве» примут решение, подписывать ли контракт с 34-летним футболистом.

Напомним, что Артём Дзюбы находится без клуба с начала ноября. Тогда форвард расторг контракт с «Адана Демирспор» в Турции.