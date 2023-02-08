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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Россия опустилась на 23 место в таблице коэффициентов УЕФА

08 Февраля 2023 • 11:51 Комментировать

На официальном сайте УЕФА указано, что в последний раз рейтинг ассоциаций обновлялся ещё 14 декабря. Тем не менее, положение России было скорректировано, на что обратили внимание журналисты. Россия опустилась на пять позиций и теперь располагается на 23-й строчке.

В графе набранных очков за сезон 2022/2023 у России стоит прочерк. При этом весной в УЕФА решили начислить России минимальный балл, который был ею набран за пять последних лет (4,333 балла). Вероятно, эти баллы будут добавлены позже.

Напомним, что в рамках санкций клубы Российской премьер-лиги не участвуют в еврокубковом сезоне 2022/2023.  

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