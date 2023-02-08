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Смольникову задали вопрос о переходе в «Локомотив»

08 Февраля 2023 • 11:27 Комментировать

Бывший защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников не ответил на вопрос представителя СМИ о переходе в столичный «Локомотив».

«Когда планируется подписание контракта с «Локомотивом»? Я просто проходил плановое обследование», - передает слова 34-летнего футболиста издание «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Смольников подпишет с московским клубом трудовой договор до окончания нынешнего сезона. Его оклад в стане «железнодорожников» составит 2,5 миллиона рублей за сезон.

В первой части нынешнего сезона защитник выступал за столичное «Торпедо». Он принял участие в 21 матче, забил гол и отдал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Смольников
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