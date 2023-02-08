Игрок «Рубина» Горбунов: «Дзюба усилит любой клуб РПЛ»

Хавбек казанского «Рубина» Игорь Горбунов высказался о нападающем Артёме Дзюбе, который завершает переход в московский «Локомотив».

«Жаль, что он не перешел в «Рубин». Я бы этого хотел. Ему передачу любую даешь: он может сбросить удобно, принять, отдать. Он усилит любой клуб РПЛ - это сто процентов», - передает слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

Сегодня, 8 февраля, Дзюба прошел медицинский осмотр перед трансфером в «Локомотив». Артём подпишет с «железнодорожниками» контракт до конца нынешнего сезона. Заработная плата 34-летнего бомбардира в московском клубе составит 2,5 миллиона рублей в месяц.