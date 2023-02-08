Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемый переход 34-летних нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в московский «Локомотив» на правах свободных агентов по итогам медосмотров.

- «Локомотив» – это не та команда, которая должна сейчас брать таких людей, как Дзюба и Смольников. Если бы они пошли бы в «Химки» или «Факел», тогда да, я согласен, они могли бы там чем-то помочь при хорошем отношении. Но для «Локомотива» это, по-моему, уже крайность. Не думаю, что Дзюба подойдёт команде, которая ставит перед собой задачи и имеет какую-то перспективу. У него уже большой возраст, и стабильности с его стороны не будет, скоро с ним опять начнётся вся эта канитель. Единственным оправданием для «Локомотива» в таком случае может быть то, что они дошли до такой черты, когда сами не верят, что выберутся из низов таблицы. И это говорит о многом. «Локомотиву» оправданно брать Дзюбу, только если там уже плевать на болельщиков, на команду, на имидж, если в команде вообще завал полный и некому играть. А если в «Локомотиве» считают, что надо любыми путями выкарабкаться, тогда не надо брать Дзюбу и всех подряд. Мне кажется, Сёмин на такое не пошёл бы.