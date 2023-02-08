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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смольников ответил на вопрос о медосмотре для «Локомотива»

08 Февраля 2023 • 10:52 Комментировать

34-летний защитник Игорь Смольников ответил на вопрос журналиста «Спорт-экспресса» о прохождении медицинского осмотра для столичного «Локомотива».

«Здоровье? Отлично. Время покажет», - сказал опытный футболист.

Накануне было анонсировано, что Смольников заключит с «железнодорожниками» краткосрочное трудовое соглашение до окончания сезона-2022/2023. Вместе с ним ряды московского коллектива должен пополнить нападающий Артём Дзюба.

«Локомотив» крайне неудачно провел первую половину нынешнего сезона Российской премьер-лиги. После 17 туров столичный коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Смольников
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