Дзюба высказался о медосмотре для «Локомотива»

Центральный нападающий Артём Дзюба ответил на вопрос корреспондента «Спорт-экспресса» о прохождении медицинского осмотра перед трансфером в столичный «Локомотив».

«А вы из «Локомотива»? Я медосмотр для себя прошел», - ответил 34-летний форвард.

Дзюба с ноября прошлого года находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил один гол в пяти поединках.

Ранее сообщалось, что Артём подпишет контракт с «железнодорожниками» до конца года. Его заработная плата в московском клубе составит 2,5 миллиона рублей в месяц.