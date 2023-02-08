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Гаджиев оценил назначение блогера Ковальчука на пост тренера академии «Ариса» эксклюзив

08 Февраля 2023 • 14:20 Комментировать (1)

Российский эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что новый тренер академии «Ариса» Никита Ковальчук имеет минимальное тренерское образование.

«Нельзя опускать роль тренера до уровня человека, которые не имеет какого-то начального образования. Я не слышал об этом ничего, но делаю вывод, что этот блогер имеет минимальное образование, иначе его бы не поставили. Наши люди всегда действуют нестандартно», — сказал Гаджиев.

35-летний Ковальчук 26 января сообщил о том, что он будет работать ассистентом тренера команд «Ариса» U16 и U17.


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Евро-Футбол.Ру,
Арис Гаджи Гаджиев Никита Ковальчук
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550d
08 Февраля 2023 в 14:35
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