Агент: «У российских клубов была отличная возможность приобрести Монтеса, теперь его цена выше»

Гелу Родригес, агент защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему мексиканцу со стороны «Спартака» и «Динамо», однако в конечном итоге Монтес подписал контракт с испанским «Эспаньолом», рассчитанный до лета 2028 года.

Агент не стал исключать возможного переезда защитника в Россию, однако отметил, что теперь клубам РПЛ осуществить такую сделку будет сложнее.

«У российских клубов была отличная возможность приобрести Сесара, они были в прекрасном положении. Теперь же его цена выше, чем в прошлом сезоне», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Монтес провёл за «Эспаньол» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 7 миллионов евро.