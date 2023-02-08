Министр спорта: «Доход РФС стали более значительным в связи с деятельностью букмекеров»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о росте доходов РФС в связи с деятельностью букмекерских компаний.

«Падение доходов мы не обсуждали. Я, наоборот, вижу, что сейчас в связи с деятельностью букмекеров доходы РФС стали еще более значительными», - передает слова Матыцина ТАСС.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что союз рассчитывает на увеличение доходов в размере 20 процентов по отношению к прошлому году.

Добавим, что сезон чемпионата России по футболу приостановлен из-за зимнего перерыва. После 17 проведенных туров лидером является петербургский «Зенит». На втором месте идет московский «Спартак», а топ-3 замыкает «Ростов».