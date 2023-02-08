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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Песьяков: «Невозможно прервать гегемонию «Спартака» в зимних турнирах»

08 Февраля 2023 • 09:36 Комментировать

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков считает, что московский «Спартак» станет триумфатором Зимнего кубка РПЛ, который в эти дни проходит в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Невозможно прервать гегемонию «Спартака» в зимних турнирах. Все помнят Копа дель Соль. Я тогда в аренде был. Блин, минус титул», - поведал вратарь на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что «красно-белые» на Зимнем кубке победили «Ростов» (0:0, 2:1 – по пенальти) и «Краснодар» (4:0). Следующий поединок подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Сочи».

По итогам 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Сергей Песьяков
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