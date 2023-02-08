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Аленичев отреагировал на громкое заявление Кокорина о тюрьме

08 Февраля 2023 • 09:19 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака», а ныне тренер Дмитрий Аленичев отреагировал на громкое заявление нападающего Александра Кокорина. 31-летний игрок заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Я его воспринял с иронией. Не считаю, что каждый мужчина должен отсидеть. В армии отслужить, может быть, да. Но говорить про заключение - неправильно», - передает слова специалиста издание Sport24.

В настоящий момент Кокорин выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Полноценный контракт игрока принадлежит итальянской «Фиорентине».

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Александр Кокорин Дмитрий Аленичев
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