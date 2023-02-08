Пименов оценил трансфер аргентинца Конти в «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал трансфер аргентинского защитника Хермана Конти в стан «железнодорожников».

«У «Локомотива» талант покупать щупленьких игроков. Наверное, сейчас сложно приобрести хороших игроков. Было то, что было. Надо смотреть на него в игре», - приводит слова Пименова «Комсомольская правда».

28-летний южноамериканец перешел в «Локомотив» из лиссабонской «Бенфики» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Стороны подписали трудовое соглашение до середины 2025 года.