Тренер Минасян оценил готовность Сперцяна к трансферу в Европу

Экс-наставник сборной Армении Вардан Минасян высказался относительно возможного переезда полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу. Ранее в прессе сообщалось об интересе к 22-летнему исполнителю со стороны нидерландского ПСВ.

«Сперцян готов к переезду в Европу. Ему 22 года, самое время переходить в более сильную лигу. ПСВ - хороший вариант. Его игра подходит под стиль голландской школы, все будет хорошо», - передает слова Минасяна Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Сперцян сыграл за краснодарский клуб 16 матчей в Премьер-лиге, забил девять мячей и сделал пять голевых передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.