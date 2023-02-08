Кавазашвили высказался об игре Зиньковского за «Спартак»

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру полузащитника «красно-белых» Антона Зиньковского в поединке против «Краснодара» на Зимнем кубке РПЛ.

«Когда много легионеров, отдается предпочтение тем футболистам, за которых деньги платили. Но нужно смотреть, кто лучше. Антон приносит результат, будем надеяться, что будет больше русских футболистов в команде», - передает слова эксперта издание Metaratings.ru.

«Спартак» разгромно победил «Краснодар» со счетом 4:0. В этом поединке Зиньковский отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте. После 17 туров спартаковцы занимают второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.