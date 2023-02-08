Бывший игрок «Ростова» может усилить «Интер»

Миланский «Интер» присматривается к защитнику, который сможет заменить Милана Шкриньяра. На радар селекционеров клуба попал боснийский футболист со шведским паспортом, в прошлом выступавший за «Ростов» - Деннис Хаджикадунич.

Сейчас он выступает за испанскую «Мальорку», но лишь на правах аренды, так что летом он может присоединиться к «Интеру», уточняет fcinter1908.it. Источник добавляет, что «Ростов» готов отпустить игрока, несмотря на контракт до 2026 года, и окружение Хаджикадунича уже ведет переговоры с «Интером».

Впрочем, на него, добавляет источник, есть и другие претенденты в Серии А, но какие, не уточняется.