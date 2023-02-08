Кавазашвили назвал тренера, который может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался насчет возможного возвращения Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «красно-белых».

«Если Абаскаль изъявит желание уйти из команды, то самая хорошая кандидатура - Аленичев. В «Спартаке» всегда будут рады Дмитрию, такие звезды на улице не валяются», - передает слова ветерана «народной команды» издание Metaratings.ru.

Напомним, что Аленичев занимал пост главного тренера «Спартака» с 2015 по 2016 год.

В настоящий момент «красно-белыми» руководит испанец Гильермо Абаскаль. Трудовое соглашение 33-летнего специалиста с клубом рассчитано до середины 2024 года.