Кавазашвили оценил трансфер Смольникова в «Локомотив»

Экс-голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о грядущем трансфере экс-защитника «Зенита» Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Здесь другая ситуация, у него другая позиция на поле, чем у Дзюбы. Будут сложности, но за счет опыта он может справиться. Будет меньше подключаться в атаку и больше защищаться», - передает слова ветерана издание «РБ Спорт».

Накануне появилась информация, что Смольников заключит с «железнодорожниками» контракт до завершения нынешнего сезона. В стане московского клуба защитник будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в месяц.