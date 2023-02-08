Кавазашвили рассказал, будет ли полезен Дзюба в «Локомотиве»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на анонсированный трансфер бывшего нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».

«Дзюба даже стоя в штрафной, способен принести пользу. Бегать на большие дистанции он уже может, но на пятачке играет здорово. «Локомотив» правильно сделал, что обратился к Артёму», - передает слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 34-летний центрфорвард близок к подписанию краткосрочного контракта с «железнодорожниками». Заработная плата Дзюбы в «Локомотиве» составит 2,5 миллиона рублей в месяц.