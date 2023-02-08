Канчельскис усомнился в прозвище «Спартака»

Экс-нападающий сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о московском «Спартаке». Эксперт подчеркнул, что не считает «красно-белых» народной командой.

«Народная команда - не «Спартак»! «Торпедо» - народная команда, простые люди приходили в команду, работали на заводе. Если весь народ болеет за «Спартак», это не значит, что они народная команда!» - приводятся слова Канчельскиса на страницах «РБ Спорта».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 36 баллов и находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.