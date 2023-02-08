Раскрыта зарплата Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший центрфорвард московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Артём Дзюба близок к переходу в стан другого представителя Российской премьер-лиги – столичного «Локомотива».

Инсайдер Иван Карпов разузнал, сколько заработает 34-летний нападающий в составе «железнодорожников». Как сообщается в телеграм-канале журналиста, ежемесячный оклад Дзюбы в московском клубе составит 2,5 миллиона рублей. Столько же будет получать и защитник Игорь Смольников.

Контракт Артёма с «железнодорожниками» будет рассчитан до окончания текущего сезона.

После 17 туров Премьер-лиги «Локомотив» с 13 баллами занимает 14 место в турнирной таблице.