Мостовой высказался по поводу возможного возвращения Аленичева в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой выразил свое мнение по поводу возможного возвращения в клуб Дмитрия Аленичева - бывшего главного тренера московского клуба. Он сомневается в том, что это реалистичный сценарий - обиженный на «Спартак» Мостовой дал понять, что москвичи не дают второй шанс никому из работавших ранее специалистов.

- Политика «Спартака» в последние годы такова, что они не возвращают бывших тренеров. Не использовал человек свой шанс — уволен. Поэтому трудно сказать, мог бы Аленичев вернуться в клуб, - цитирует слова Александра Мостового издание Metaratings.ru.