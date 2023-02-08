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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов рассказал, чего не хватает Пиняеву

08 Февраля 2023 • 03:31 Комментировать

Известный в прошлом российский нападающий Руслан Пименов высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Сергея купили как главную звезду, на него ляжет большая ответственность. В зрелый футбол Пиняев играет моментами. Ему не хватает стабильности, но это свойственно молодому игроку», - приводит слова Пименова «КП Спорт».

18-летний хавбек перешел в стан «железнодорожников» из самарских «Крыльев Советов», в составе которых провел первую половину нынешнего сезона. Пиняев принял участие в 11 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Сергей Пиняев
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