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Тренер по ММА высказался об участии Дзюбы в боях

08 Февраля 2023 • 03:12 Комментировать

Известный российский тренер по ММА Тарас Кияшко высказался о возможном участии бывшего нападающего «Спартака» и «Зенита» Артёма Дзюбы в боях.

«Смешной вопрос: мог ли Дзюба перейти в ММА. Артём подойдет ко многим видам спорта и к боям, в том числе. Ждем его на поле! Когда закончит карьеру, можно будет говорить об этом», - приводит слова специалиста издание Sport24.

С ноября прошлого года 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». Во вторник, 7 февраля, в российской прессе появилась информация о потенциальном переходе форварда в московский «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Тарас Кияшко
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