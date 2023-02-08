Экс-советник Федуна оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался касательно перехода нападающего Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».

«Дзюба будет полезен «Локомотиву», как и любому другому клубу РПЛ. Для России это отличный нападающий с огромным опытом, который может забить много голов», - приводит слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Напомним, что 34-летний нападающий подпишет с «железнодорожниками» краткосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до окончания нынешнего сезона. Вместе с Артёмом ряды «Локомотива» пополнит защитник Игорь Смольников.