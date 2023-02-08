Мостовой сокрушается: «Руководство «Спартака» не ценит легенд клуба»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой расстроен тем, что его не вызвали на недавний матч легенд клуба, да и в целом, как он заявил, его вообще никогда не приглашали на игру красно-белых. Подобное отношение Мостовой считает ненормальным, о чем и заявил в своем очередном интервью. За «Спартак» Александр Мостовой выступал, напомним, с 1987 по 1991 год.

- Меня даже на матч красно‑белых никогда не приглашали. Я понял, что сейчас вообще ничего не ценится. Ты легенда, а на тебя ещё рот непонятно кто открывает, - цитирует слова раздраженного игрока издание Metaratings.ru.