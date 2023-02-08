Лепсая назвал российских игроков, которые достойны выступать в лучших европейских чемпионатах

Российских игроков в Европе, тем более в командах лучших пяти чемпионатов Европы, не так и много - есть Александр Головин, есть Алексей Миранчук, и... все. Между тем, менеджер и селекционер московского «Спартака» Тимур Лепсая назвал сразу несколько фамилий игроков, которые, по его мнению, достойны места в лучших чемпионатах европейского футбола.

- Считаю, что Сафонов может играть в топ-5. Еще Кузяев, вполне способен Баринов, при определенных обстоятельствах — Соболев, - цитирует слова специалиста издание «РБ Спорт».

Российский чемпионат по футболу, напомним, возобновится в начале марта.