Первый тренер Дзюбы пожелал ему успехов

Мы уже сообщали о том, что первый тренер Артёма Дзюбы, Александр Шупляков, признался, что удивлен новостями о возможном сотрудничестве своего воспитанника с московским «Локомотивом». Однако он уверен в том, что у Дзюбы все получится, если переход состоится. Шупляков пожелал удачи Артему.

- Получится ли у Дзюбы в «Локомотиве»? Пока не знаю. Хотел бы пожелать ему успехов. Мне и всем российским болельщикам будет интересно посмотреть на Артема в «Локо», - цитирует слова Шуплякова издание Sport24.

Российский чемпионат возобновится в начале марта, в рамках восемнадцатого тура «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом».