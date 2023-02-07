Игонин: «Вряд ли «Локомотив» будет выстраивать игру под Дзюбу и Смольникова»

Бывший футболист питерского «Зенита» Алексей Игонин поделился своими мыслями по поводу потенциального перехода экс-футболистов «Зенита» Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в московский «Локомотив». По его словам, это вряд ли приведет к тому, что железнодорожники перестроят всю свою игру, скорее, футболисты будут адаптированы к существующим в команде реалиям.

- Я не уверен, что тренер будет выстраивать свою игру под тех игроков, которые в ближайшее время придут в команду. Не считаю, что игра будет выстраиваться для того, чтобы работала связка, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».