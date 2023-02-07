​Гладилин: «Дзюба может принести пользу «Локомотиву»

Во вторник появилось новое потенциальное направление для Артема Дзюбы - его, как и Игоря Смольникова, сватают в московский «Локомотив». Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающий может оказаться полезным своему потенциально новому клубу - но лишь в том случае, если сможет предстать в должной спортивной форме, чего с ним не было во время короткой турецкой «одиссеи».

- Для Дзюбы это хороший вариант. Как игрок он способен помочь команде. Если он будет в хорошей форме, то принесет пользу, - цитирует слова бывшего футболиста издание «РБ Спорт».