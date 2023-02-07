Пименов считает, что Дзюба и Смольников не нужны «Локомотиву»

Во вторник появилось новое потенциальное направление для Артема Дзюбы - его, как и Игоря Смольникова, сватают в московский «Локомотив». Бывший футболист московского клуба Руслан Пименов считает бесполезным для клуба такое потенциальное приобретение. По его мнению, усиление нужно совсем другим позициям.

- «Локомотиву» на эти позиции усиление не особо нужно. Команде необходим центральный защитник, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат России по футболу возобновится в начале марта, четвертого числа «Локомотив» в игре восемнадцатого тура сразится на выезде с «Ростовом».