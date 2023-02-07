Колосков – о Дзюбе: «Ох, как же он меня достал»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о потенциальном переходе Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Ох, как же он меня достал. Нашел клуб, и слава Богу. Если по-русски говорить, то он меня так задолбал уже, что больше ничего про него говорить не хочу. Это весь мой комментарий. Я устал от него!» - цитирует Колоскова Sport24.

Московский спортсмен ранее выступал за российские клубы «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Томь» (Томск), «Ростов» и «Арсенал» (Тула). Также являлся игроком турецкого коллектива «Адана Демирспор».

Вплоть до 2021 года регулярно вызывался в национальную сборную России.