Сёмин одобрил идею с комментариями судей

Бывший нападающий и главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о потенциальной новой обязанности, согласно которой футбольные судьи должны будут комментировать свои действия как во время спорных моментов, так и по окончании поединков.

«Пока Зимний Кубок РПЛ не удалось посмотреть, но слышал об этом ранее. Нормальная идея, чтобы судьи после матчей давали комментарии. Ничего плохого в этом не вижу», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Помимо «Локомотива» Юрий Сёмин тренировал такие команды, как московское и киевское «Динамо», саранская «Мордовия», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».