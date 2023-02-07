Игонин: «Дзюба и Смольников помогут «Локомотиву»

Обладатель золотых медалей Кубка России в составе «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал новость о том, что бывшие футболисты петербургского клуба Артём Дзюба и Игорь Смольников могут пополнить состав московского «Локомотива».

«Сейчас у «Локомотива» стоит задача и её нужно решать всеми возможными способами. Если от этого отталкиваться, то вполне возможно, что Дзюба и Смольников помогут команде», - цитирует Игонина «Матч ТВ».

Также специалист отметил, что несмотря на возможное усиление состава опытными футболистами, крайне маловероятно, что главный тренер «железнодорожников» сходу начнёт подстраивать игру команды под связку «Смольников-Дзюба».