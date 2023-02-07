Кечинов: «Легионеры должны быть на три головы сильнее наших игроков»

Известный спортсмен Валерий Кечинов высказался о ситуации с легионерами в российском футболе в целом и в «Зените» в частности.

Кечинов напомнил о том, что он всегда стоял за то, чтобы в командах как первого, так и второго по значимости дивизионов России на поле выходили российские воспитанники.

По поводу «зенитовских» легионеров специалист признался, что не имеет представления о том, какими качествами должны обладать иностранные спортсмены, стоящие от 30 до 40 миллионов евро.

«Они должны быть на три головы сильнее наших игроков, чтобы покупать за такие деньги, не участвуя в международных соревнованиях. Больше разочаровывает такой подход», - цитирует Кечинова «Чемпионат».