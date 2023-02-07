Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» подписал контракт с Артёмом Дзюбой.

- «Локомотив» сейчас находится в таком положении, что ему в схему подойдёт любой хороший футболист. А Артём таким является. Приход Дзюбы - очень сильное подспорье для «Локо». Плюс мы видим, что клуб наконец-то избавился от этих немцев. Сейчас команду покидают легионеры. Но в команду пришли несколько молодых перспективных игроков. По-новому заиграют.

Плюс Дзюба приходит вместе со Смольниковым. Необязательно, что теперь «Локомотив» будет играть навесами. Футбол - игра простая, необязательно ждать навесы. Приобретения у «железнодорожников» хорошие. Ожидания от них большие на вторую половину. Они сейчас находятся внизу таблицы. Но не может «Локомотив» находиться на таком месте с таким составом. Так что он, конечно, поднимется», - сказал Мостовой.

Напомним, что «Локомотив» провалил первую часть сезона и оказался в зоне стыковых матчей.