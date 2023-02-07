Зиньковский – о призе за лучший гол октября: «Уже и забыл, что что-то выиграл»

Игрок столичного «Спартака» Антон Зиньковский высказался о получении приза за лучший октябрьский гол в Российской премьер-лиге. Мяч был забит Зиньковским во время дерби с московским ЦСКА (2:2).

«Давно это было, конечно. Я уже и забыл, что что-то выиграл, а сейчас резко сказали, что награду вручают. Круто! Спасибо большое, я очень рад. Самое главное, что удалось принести команде очки», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Тот поединок отчасти повлиял на то расположение команд, которое имеет место в настоящий момент: «Спартак» с 36 очками занимает второе место в чемпионате России, а ЦСКА с 29 баллами – пятую строчку.