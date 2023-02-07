Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в «Локомотив».

- Пишут, что Дзюба и Смольников переходят в «Локомотив» до конца сезона. Как вы оцениваете эти трансферы?

- Эти игроки на слуху, и они смогут привлечь больше зрителей на трибуны. Эти футболисты в свое время давали хороший продукт. Смольников совсем недавно играл в «Торпедо», причем надежно. Он был перед глазами селекционеров «Локомотива». Он ближе к тому, чтобы клуб на него рассчитывал.

- А что касается Дзюбы?

- Это большой футболист для нашего футбола. Все его хорошо помнят. Он чувствует в себе силы играть, и клуб его пригласил. Теперь дело за ним. Будем ждать выхода Дзюбы за «Локомотив». Он будет помогать и делать все от него зависящее. Но каков его уровень подготовки? Будет ли он готов к рестарту сезона? Или это просто желание закончить карьеру в РПЛ? Может и так произойти. Я могу пожелать ребятам успехов. Они многое сделали для нашего футбола. Дело за руководителями «Локомотива», которые сидели и думали, насколько полезным будет приглашение этих ребят.

- Оба игрока возрастные. Не видите в этом проблемы?

- У них не критический возраст для футболистов. Думаю, что если бы ребята не тянули, они сами себе признались бы. Они берут на себя повышенные обязательства и тоже должны взвешивать свои силы, как и селекционеры, которые должны просчитывать, что футболист может сыграть две недели, а потом у него не пойдет. Кто-то же тогда должен нести ответственность? Так что вопросов пока много.

- Для Смольникова это хорошее продолжение карьеры, учитывая, что они играл в «Торпедо», которое идет на последнем месте?

- Он играл в свое время в «Локомотиве». Поэтому он может себя попробовать снова. Но тут должно быть качество.

- Есть ли риск в приглашении Дзюбы в том смысле, что у него непростой характер?

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- Если тренер считает, что справится, что общий язык будет найден, то какая разница - тяжелый характер у футболиста или нет? Важно, чтобы он играл, забивал и двигал команду вперед по турнирной таблице. А там уже жизнь покажет, кто больше ошибся.

- Подходит ли стиль игры «Локомотива» Дзюбе, и надо ли менять тактику под него?

- Во многих матчах Дзюба будет подпадать под тактику «Локомотива». «Железнодорожники» много играют в атаке. У них много действий, направленных в штрафную. Там нужен человек, который будет цепляться за такие мячи и давать возможность второй волне завершать атаку.

- Если ли уверенность, что Дзюба будет выходить в основе?

- Нет такой уверенности. Я не видел его больше полугода. А за это время всякое может произойти. Он же почему-то не играл в Турции. Если бы он играл в «Милане», забивал там, а потом вернулся, то это другой вопрос. Но человек давно не играет. Поэтому тут как гадание на кофейной гуще.

- То есть, отсутствие игровой практики может стать проблемой?

- Он опытный футболист. Это для мальчика может стать проблемой отсутствие игровой практики. А Артём – устоявшийся игрок, с характером. Он нахальный, знающий себе цену. Больше важно его физическое состояние: насколько уровень его подготовки будет соответствовать основе и решению задач команды.

Елена Григорьевская