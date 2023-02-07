Зиньковский – об РПЛ: «Постараемся выиграть»

Игрок столичного «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал борьбу за золотые медали чемпионата России.

«Постараемся выиграть. Я хочу, не был ещё чемпионом», - цитирует Зиньковского «Матч ТВ».

Главным конкурентом «красно-белых» в борьбе за первое место Российской премьер-лиги является петербургский «Зенит», который в данный момент лидирует в турнирной таблице и отрывается от второго места, на котором и находится столичный коллектив, на шесть очков.

Очное противостояние между «сине-бело-голубыми» и «красно-белыми» планируется к проведению в начале мая нынешнего года.