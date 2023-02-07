Губерниев – о переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»: «Тем интереснее будет нам смотреть футбол»

Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал потенциальное появление в составе московского «Локомотива» футболистов Игоря Смольникова и Артёма Дзюбы.

По словам комментатора, данные трансферы должны быть целесообразными и хорошо проанализированными со стороны руководства «красно-зелёных» с той целью, чтобы вновь прибывшие игроки команды смогли помогать давать необходимый результат.

Также Губерниев отметил, что по российским меркам Смольников и Дзюба являются сильными футболистами.

«Будем надеется, что они помогут «Локомотиву», завоюют место в основе, думаю, что их брали именно для основы. Ну и тем интереснее будет нам смотреть футбол, когда чемпионат возобновится», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».