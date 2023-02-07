Аленичев: «Над «Химками» подшучивает вся футбольная Россия»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и португальского «Порту» Дмитрий Аленичев прокомментировал текущую ситуацию в подмосковных «Химках», складывающуюся уже далеко не первый месяц.

«Над «Химками» подшучивает вся футбольная Россия. Постоянная смена тренеров, отстранения игроков. Юран хорошо начал чемпионат, а его убрали», - приводит слова специалиста Sport24.

Специалист выразил надежу в том, что Сергей Юран в скором времени вновь найдёт рабочее место.

Характер происходящего в клубе из Московской области Дмитрий Аленичев описал всего-навсего одним словом: «непорядок».