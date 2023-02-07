Первый тренер Дзюбы прокомментировал новость о переходе игрока в «Локомотив»

Артём Дзюба в ближайшее время может стать игроком «Локомотива». Спортивный директор московского клуба Дмитрий Ульянов подтвердил эту информацию – контракт будет подписан, если форвард успешно пройдёт медицинское обследование.

Комментарий по поводу вероятного перехода Артёма Дзюбы в «Локомотив» дал Александр Шупляков – первый тренер футболиста.

«Для меня это полная неожиданность. Это исторический переход, ведь все знают отношения между «Спартаком» и «Локомотивом». Будет интересно посмотреть на Артема в стане «железнодорожников», - сказал Шупляков, чьи слова приводит sport24.

Любопытно, что уже в феврале «Спартак» и «Локомотив» проведут два очных официальных матча в рамках Фонбет Кубка России.