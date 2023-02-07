​Сёмин ответил на вопрос о переходе Дзюбы в «Локомотив»

В «Локомотиве» подтвердили информацию о возможном переходе Артёма Дзюбы – контракт с 34-летним футболистом будет подписан, если он успешно пройдёт медицинское обследование.

На вопрос о переходе Артёма Дзюбы в «Локомотив» ответил бывший главный тренер команды – Юрий Сёмин.

«Дзюба переходит в «Локомотив»? Не знаю, позвоните Леонченко. Хороший ли трансфер Дзюбы для клуба? Обратитесь к Леонченко. Он скажет хороший ли это трансфер», - сказал Сёмин, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Владимир Леонченко в «Локомотиве» занимает должность генерального директора.

Отметим, что после семнадцати сыгранных туров «Локомотив» занимает только 14-е место в турнирной таблице.