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​Сёмин ответил на вопрос о переходе Дзюбы в «Локомотив»

07 Февраля 2023 • 19:39 Комментировать (2)

В «Локомотиве» подтвердили информацию о возможном переходе Артёма Дзюбы – контракт с 34-летним футболистом будет подписан, если он успешно пройдёт медицинское обследование.

На вопрос о переходе Артёма Дзюбы в «Локомотив» ответил бывший главный тренер команды – Юрий Сёмин.

«Дзюба переходит в «Локомотив»? Не знаю, позвоните Леонченко. Хороший ли трансфер Дзюбы для клуба? Обратитесь к Леонченко. Он скажет хороший ли это трансфер», - сказал Сёмин, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Владимир Леонченко в «Локомотиве» занимает должность генерального директора.

Отметим, что после семнадцати сыгранных туров «Локомотив» занимает только 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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wild cat
07 Февраля 2023 в 19:50
да канэшна..)) лушчива качигара для паравоза ни найти..)) старый леф ышо можыт адин рас рыкнуть..)) асаблива када увидит свежая мяса..))
ингерман
07 Февраля 2023 в 20:48
ай бро а зубьёв та ужо нема.. икто тады жувать ему будец.. )))
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