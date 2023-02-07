Мостовой рассказал, что думает о переходе Дзюбы в «Локомотив»

Экс-нападающий сборной России и московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался об анонсированном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Для Дзюбы «Локо» - прекрасный вариант. Да и для клуба тоже будет хорошим приобретение, если Артём будет играть. Дзюба умеет хорошо играть и забивать. «Локомотиву» такое пригодится», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Дзюба последние два месяца находился в статусе свободного агента. Последним его местом работы был турецкий «Адана Демирспор». В составе этого коллектива форвард провел пять матчей и забил один мяч.